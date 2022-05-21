Федотов отреагировал на слухи о возможном уходе в «Спартак»

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию о возможном уходе в «Спартак» после матча 30-го тура РПЛ против «Динамо» (5:1).
Федотов отреагировал на слухи о возможном уходе в «Спартак»
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«Это сто процентов не та тема, которую стоит сейчас обсуждать. В чём феномен «Сочи»? Парни хотят, желают и делают. Это самое главное! Мой феномен? Никого феномена нет. Любить свою профессию!» — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» между «Сочи» и «Динамо» в рамках 30-го тура РПЛ завершилась со счётом 5:1. 

Таким образом, «Сочи» (56 очков) стал вице-чемпионом РПЛ в сезоне-2021/22. «Динамо» (53 очка) завоевало бронзовые медали турнира.

Ранее в «Динамо» высказались о будущем Сандро Шварца в клубе.

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