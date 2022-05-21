Алексей Березуцкий — о своём будущем в ЦСКА: скоро будут интересные новости
- РИА Новости
«Я читал, что писали недавно. Это абсолютная неправда. Все выводы и клуба, и мои будут по окончании сезона. Он закончился, но и контракт был до конца сезона. В ближайшее время будут интересные новости», — цитирует Березуцкого Sport24.
По информации издания «Спорт-Экспресс», после поражения от «Краснодара» Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера. Позже он опроверг эту информацию, призвав не читать отечественные СМИ.
В 30-м туре РПЛ ЦСКА на своём поле разгромил «Ростов» со счётом 4:0. Московская команда завершила сезон в РПЛ на пятой позиции.
Ранее Марио Фернандес попрощался с ЦСКА.