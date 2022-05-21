В «Спартаке» отреагировали на новости об уходе Федуна и Салиховой из клуба

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об уходе от управления клубом владельца Леонида Федуна и его гражданской жены Заремы Салиховой.
В «Спартаке» отреагировали на новости об уходе Федуна и Салиховой из клуба
  • РИА Новости

«Об этом часто говорят на протяжении всего сезона. Мне кажется, люди, которые это форсят, выдают желаемое за действительное. И близко такого нет. Хотели бы отойти, отошли бы давно», — цитирует Зеленова пресс-служба клуба.

Зарема Салихова — гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна. Весной 2021 года Салихова покинула совет директоров клуба из-за нежелания видеть на посту тренера «Спартака» Руя Виторию. В своём Telegram-канале она также писала разоблачающие вещи о руководстве «Спартака».

Ранее сообщалось, что Жиго забил гол в последнем матче за «Спартак» в РПЛ.

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