Жиго забил гол в последнем матче за «Спартак» в РПЛ

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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго открыл счёт в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
Жиго забил гол в последнем матче за «Спартак» в РПЛ
  • globallookpress.com

Жиго забил мяч на 11-й минуте матча. Он также вывел команду в качества капитана в своей последней игре за красно-белых.

В следующем сезоне футболист будет выступать за французский «Марсель». Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента». 

Встреча проходит в Подмосковье на стадионе «Химки Арена». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

Ранее проводящий последний матч за ЦСКА Марио Фернандес забил гол на четвёртой минуте в игре с «Ростовом».

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