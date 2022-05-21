Жиго забил гол в последнем матче за «Спартак» в РПЛ
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Жиго забил мяч на 11-й минуте матча. Он также вывел команду в качества капитана в своей последней игре за красно-белых.
В следующем сезоне футболист будет выступать за французский «Марсель». Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента».
Встреча проходит в Подмосковье на стадионе «Химки Арена». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.
Ранее проводящий последний матч за ЦСКА Марио Фернандес забил гол на четвёртой минуте в игре с «Ростовом».