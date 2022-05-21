Проводящий последний матч за ЦСКА Фернандес забил гол на четвёртой минуте в игре с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, объявивший об уходе из клуба, открыл счёт в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

Фернандес забил гол на четвёртой минуте встречи. Он также вывел свою команду в качестве капитана.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и с непростым периодом в жизни команды.

Фернандес присоединился к ЦСКА в июле 2012 года. В общей сложности, он провёл за команду 328 матчей, забил десять мячей и отдал 46 результативных передач. Контракт футболиста с московской командой истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что на стадионе ЦСКА появится граффити в честь Алана Дзагоева и Марио Фернандеса.