ЦСКА разгромил «Ростов» в 30-м туре РПЛ, Фернандес забил мяч и сделал передачу

ЦСКА в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил на своём поле «Ростов».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Этот матч стал последним для защитника Марио Фернандеса. В игре он отметился голом, забив на четвёртой минуте. Голы на свой счёт также записали Иван Обляков и Игорь Дивеев. Игрок «Ростова» Егор Бабаурин отправил мяч в свои ворота.

Таким образом, ЦСКА (50 очков) завершает сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (38 очков) — на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что Фернандес будет капитаном ЦСКА в матче с «Ростовом».