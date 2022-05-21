Фернандес будет капитаном ЦСКА в матче с «Ростовом»

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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Фернандес будет капитаном ЦСКА в матче с «Ростовом»
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В стартовый состав ЦСКА попали Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Эджуке, Медина, Заболотный. Капитаном команды назначен Марио Фернандес, который после матча покинет Россию.

В составе «Ростова» на поле с первых минут выйдут Бабурин, Терентьев, Мухин, Сильянов, Осипенко, Мелёхин, Глебов, Тугарев, Сухомлинов, Полоз, Комличенко.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:00 мск. ЦСКА (47 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Алексея Березуцкого потеряли шансы на медали в сезоне-2021/22. «Ростов» — на девятой позиции (38 очков).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» c капитанской повязкой в матче с «Нижним Новгородом».

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