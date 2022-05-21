Фанаты «Нижнего Новгорода» вывесили баннер с резким обращением к НАТО

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«Нижний Новгород» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принимает на своём поле «Зенит».
Фанаты «Нижнего Новгорода» вывесили баннер с резким обращением к НАТО
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Болельщики «Нижнего Новгорода» вывесили на трибунах обращение к НАТО — NATO Fuck Off. 

Счёт после первого тайма — 1:0 в пользу хозяев. На 20-й минуте встречи Николай Калинский реализовал пенальти.

«Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. «Нижний Новгород» — на 11-й позиции (30 очков).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» c капитанской повязкой в матче с «Нижним Новгородом».

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