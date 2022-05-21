Дзагоев впервые прокомментировал свой уход из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал уход из московского клуба после 14 лет.

«ЦСКА — клуб, который дал мне путь в большой футбол. Что бы ни случилось, ничего кроме слов благодарности я не могу сказать. Конечно, комок в горле есть. За четырнадцать лет было много хороших моментов: чемпионства, Кубки, победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».

Он также добавил, что не думал об уходе из клуба. По его словам, к нему вопросов в этом плане нет. При этом футболист отметил, что у него есть мотивация продолжать карьеру.

Дзагоев присоединился к команде в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что на стадионе ЦСКА появится граффити в честь Алана Дзагоева и Марио Фернандеса.