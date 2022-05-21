Глушаков: игры против «Спартака» не являются принципиальными для меня

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Такие игры не являются принципиальными для меня. Сейчас хочется просто выигрывать, а что-то доказывать «Спартаку»… Мы друг друга знаем как облупленных, у меня нет такого, что надо «убиться» в игре против них», — цитирует Глушакова РИА Новости.

Встреча между командами пройдёт 21 мая на стадионе «Химки Арена». Начало — в 17:00 мск. «Спартак» (38 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — на 13-й позиции (29 очков). Команда Сергея Юрана находится в зоне стыковых матчей.

Ранее бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что красно-белые не отдадут победу подмосковным «Химкам».