Глушаков: игры против «Спартака» не являются принципиальными для меня

Короткая ссылка
Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Глушаков: игры против «Спартака» не являются принципиальными для меня
  • РИА Новости

«Такие игры не являются принципиальными для меня. Сейчас хочется просто выигрывать, а что-то доказывать «Спартаку»… Мы друг друга знаем как облупленных, у меня нет такого, что надо «убиться» в игре против них», — цитирует Глушакова РИА Новости.

Встреча между командами пройдёт 21 мая на стадионе «Химки Арена». Начало — в 17:00 мск. «Спартак» (38 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — на 13-й позиции (29 очков). Команда Сергея Юрана находится в зоне стыковых матчей.

Ранее бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что красно-белые не отдадут победу подмосковным «Химкам».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить