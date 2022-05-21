Тарпищев: расширение РПЛ связано не с количеством команд, а с их возможностями

Президент Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев высказался о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Расширение РПЛ — это тонкий вопрос, который больше связан не с количеством команд, а с возможностями клубов. Если клуб попадает в РПЛ, а у него ничего за плечами нет, то это бардак полный», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Он отметил, что наши команды должны брать пример с Нидерландов, где сразу после продажи лидеров подпитываются новыми талантами. В пример он привёл «Краснодар», в составе которого выступали 11 воспитанников клубной академии.

Напомним, что 18 мая команды РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23. Этот вариант является наиболее выгодным, и, согласно прогнозам, общий доход клубов за сезон составит примерно 1—2,1 млрд рублей. Альтернативный вариант с расширением лиги до 18 участников поддержали только команды из нижней части таблицы.

Окончательное решение будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что увеличение команд РПЛ нарушит спортивный принцип.