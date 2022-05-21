Губерниев считает, что увеличение команд РПЛ нарушит спортивный принцип

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Это печально, потому что команды должны вылетать. Спортивный принцип в футболе — это главное. Создавать преференции глупо, нарушается сам принцип», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 18 мая команды РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23. Этот вариант является наиболее выгодным, и, согласно прогнозам, общий доход клубов за сезон составит примерно 1—2,1 млрд рублей. Альтернативный вариант с расширением лиги до 18 участников поддержали только команды из нижней части таблицы.

Окончательное решение будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров поддержал расширение РПЛ до 18 команд.