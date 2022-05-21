Губерниев считает, что увеличение команд РПЛ нарушит спортивный принцип

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Губерниев считает, что увеличение команд РПЛ нарушит спортивный принцип
  • РИА Новости

«Это печально, потому что команды должны вылетать. Спортивный принцип в футболе — это главное. Создавать преференции глупо, нарушается сам принцип», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 18 мая команды РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23. Этот вариант является наиболее выгодным, и, согласно прогнозам, общий доход клубов за сезон составит примерно 1—2,1 млрд рублей. Альтернативный вариант с расширением лиги до 18 участников поддержали только команды из нижней части таблицы.

Окончательное решение будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров поддержал расширение РПЛ до 18 команд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить