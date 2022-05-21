Комбаров: расширение РПЛ позволит компенсировать отсутствие российских клубов в еврокубках

Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров поддержал расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.

«Учитывая, что сегодня у нас нет европейских соревнований, нужно расширять лигу. Это позволит компенсировать наше отсутствие в Европе», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

По его словам, оптимальным решением при расширении лиги будет проведение стыковых матчей двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местом в ФНЛ.

Напомним, что 18 мая команды РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23. Этот вариант является наиболее выгодным, и, согласно прогнозам, общий доход клубов за сезон составит примерно 1—2,1 млрд рублей. Альтернативный вариант с расширением лиги до 18 участников поддержали только команды из нижней части таблицы.

Окончательное решение будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.

Ранее пресс-служба «Матч ТВ» сообщила, что намерена пересмотреть стоимость контракта на показ РПЛ, если лига будет расширена.