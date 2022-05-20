«Матч ТВ» может понизить стоимость контракта с РПЛ в случае расширения лиги

Пресс-служба «Матч ТВ» рассказала, что намерена пересмотреть стоимость контракта на показ Российской премьер-лиги (РПЛ), если лига будет расширена до 18 команд.

«В настоящий момент у нас есть действующий контракт с РПЛ, а также соглашение, которое вступает в силу с начала следующего сезона и рассчитано на четыре года. Вышеуказанное изменение формата проведения чемпионата будет являться основанием для пересмотра стоимости лицензионного договора в сторону уменьшения», — приводит слова пресс-службы телеканала «РБ Спорт».

«Матч ТВ» владеет телеправами на показ РПЛ с 2014 года. В 2021 году телеканал продлил соглашение ещё на четыре года, оно вступит в силу этим летом. Отмечается, что в первые два года лига будет получать по 6,6 млрд рублей и по 7,7 млрд — за последующие два.

Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу возможного введения моратория на вылет из РПЛ.