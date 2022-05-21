Футболист Карапетян рассказал об отношении к российским футболистам в Европе

Экс-нападающий «Сочи» Александр Карапетян, выступающий за ереванский «Алашкерт», рассказал, могут ли российские футболисты попасть в европейские команды.

«Специально интересовался, могут ли футболисты из России подписывать контракты в Европе. Это невозможно. Никто не хочет их больше видеть», — приводит слова Карапетяна Metaratings.

Он также считает, что санкции с отечественных футболистов скоро снимут. По его словам, еврокубки не смогут долго обходиться без российских клубов.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее Карапетян рассказал об отношении европейцев к россиянам.