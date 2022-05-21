В «Торпедо» прокомментировали возможный выход в РПЛ

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Президент московского футбольного клуба «Торпедо» Денис Маслов рассказал о настроении в команде перед финальным матчем Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Кубанью».
В «Торпедо» прокомментировали возможный выход в РПЛ
  • globallookpress.com

«Вы понимаете, что стоит на кону? Футболистам нужна ещё дополнительная мотивация? Мы весь год к этому готовились. Один матч! На кону такая история. Игроки прекрасно всё знают!» — приводит слова Маслова «Чемпионат».

После 37 туров ФНЛ «Торпедо» занимает первую строчку с 74 очками. Команда может выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ) впервые с сезона-2014/15. Помешать им это сделать может только расклад, при котором московская команда проиграет «Кубани», «Оренбург» победит «Волгаря», а «Факел» сумеет обыграть «Балтику».

Все игры пройдут 21 мая. Начало — в 15:00 мск.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в РПЛ слишком много московских клубов.

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