В «Торпедо» прокомментировали возможный выход в РПЛ
- globallookpress.com
«Вы понимаете, что стоит на кону? Футболистам нужна ещё дополнительная мотивация? Мы весь год к этому готовились. Один матч! На кону такая история. Игроки прекрасно всё знают!» — приводит слова Маслова «Чемпионат».
После 37 туров ФНЛ «Торпедо» занимает первую строчку с 74 очками. Команда может выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ) впервые с сезона-2014/15. Помешать им это сделать может только расклад, при котором московская команда проиграет «Кубани», «Оренбург» победит «Волгаря», а «Факел» сумеет обыграть «Балтику».
Все игры пройдут 21 мая. Начало — в 15:00 мск.
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в РПЛ слишком много московских клубов.