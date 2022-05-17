Газизов заявил, что в РПЛ слишком много московских клубов

Короткая ссылка
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему выступает за увеличение количества клубов в Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18.
Газизов заявил, что в РПЛ слишком много московских клубов
  • РИА Новости

«У нас уже из 16 команд пять — из Москвы. В случае выхода «Торпедо» в высший дивизион и сохранения текущего количества участников, 40% клубов РПЛ будут представлять Московский регион. Нигде в мире нет подобной картины», — приводит слова Газизова Sport24.

Он отметил, что в России 15 городов-миллионников и семь из них не представлены в РПЛ. По его словам, российский футбол не должен бороться за зрелище для одного города.

Напомним, что 22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. 23 марта состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором были отклонены запросы на расширение команд РПЛ с 16 до 18, а также на мораторий на вылет в сезоне-2021/22.

29 апреля СМИ сообщили, что РПЛ всё-таки может быть расширена до 18 команд. Рассматривается вариант стыковых матчей между 15-й и 16-й командами РПЛ с клубами, занявшими третье и четвёртое места в ФНЛ.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов поддержал расширение РПЛ до 18 команд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить