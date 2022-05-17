В «Урале» считают, что все команды РПЛ должны сохранить свои места в чемпионате

Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.

«Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить своё место в РПЛ. У «Краснодара» уехали восемь ведущих человек. Но у них большая академия, дубль. У кого-то этого же нет. Например, у нас ушли четыре человека», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Он также считает, что расширение лиги никак не нарушит спортивный принцип. По словам Иванова, необходимо учитывать форс-мажорные ситуации.

Напомним, что 22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. 23 марта состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором были отклонены запросы на расширение команд РПЛ с 16 до 18, а также на мораторий на вылет в сезоне-2021/22.

29 апреля СМИ сообщили, что РПЛ всё-таки может быть расширена до 18 команд. Рассматривается вариант стыковых матчей между 15-й и 16-й командами РПЛ с клубами, занявшими третье и четвёртое места в ФНЛ.

Ранее Григорий Иванов поддержал возможное расширение РПЛ.