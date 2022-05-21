Ананко считает, что увеличение команд в РПЛ поможет развитию футбола в России

Бывший защитник и тренер «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Вопрос дискуссионный. Спорт в России надо развивать, и если будет больше команд в РПЛ, тем лучше для детей. Они смогут проявлять себя и стремиться в команду высшего дивизиона», — приводит слова Ананко «РБ Спорт».

Напомним, что 18 мая команды РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23. Этот вариант является наиболее выгодным, и, согласно прогнозам, общий доход клубов за сезон составит примерно 1—2,1 млрд рублей. Альтернативный вариант с расширением лиги до 18 участников поддержали только команды из нижней части таблицы.

Окончательное решение будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза 24 мая.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном расширении РПЛ.