Радимов: «Зениту» нужно будет доказывать своё лидерство в матче с «Нижним Новгородом»

Экс-тренер «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиям от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и «Нижним Новгородом».

«На стадионе будет много народу, и сам матч будет очень интересным! «Зенит» — чемпион. Ему нужно будет доказывать, что он неспроста лидер чемпионата. «Нижнему Новгороду» же нужно будет обязательно набирать очки, чтобы сохранить прописку в РПЛ», — цитирует Радимова «Чемпионат».

Сине-бело-голубые (65 очков) досрочно стали чемпионами России сезона-2021/22. Занимающий 11-е место в турнирной таблице РПЛ «Нижний Новгород» (30) рискует опуститься в зону стыковых матчей.

Встреча петербургского клуба с нижегородским пройдёт 21 мая. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее бывший главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов заверил, что «Зенит» в матче последнего тура РПЛ даст бой «Нижнему Новгороду».