Самедов: «Динамо» устроит ничья в матче с «Сочи»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями перед матчем 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и «Сочи».

«Буду в онлайне следить за ситуацией и в ФНЛ наверху, и в премьер-лиге как будет складываться ситуация. В матче «Динамо» — «Сочи» москвичей устроит ничья. Мне кажется, так и останется», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Напомним, что в 29-м туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» со счётом 3:3 на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Подопечные Сандро Шварца перед последним туром занимают второе место (53 очка). При этом у столичной команды столько же очков, сколько и у сочинского клуба, с которым ей и предстоит встретиться в заключительном туре сезона.

Встреча бело-голубых с «Сочи» состоится 21 мая и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17:00 мск.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев объяснил, почему московский клуб не станет отходить от своей игры в матче 30-го тура РПЛ.