«Чемпионат»: топ-клубы РПЛ предлагают изменить распределение доходов от медиаправ

Ведущие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступают за распределение доходов от прав на трансляцию по спортивному принципу.

«Система распределения доходов соразмерно занятым местам — общепринятая практика. Когда доходы делятся поровну, то исчезает бизнес-мотивация. Как бы ты ни выступил, денег получишь одинаково, так зачем стараться. Логика должна быть другой: кто выше место в РПЛ занял, тот больше и заработал», — приводит слова источника «Чемпионат».

В 2021 году клубы РПЛ договорились распределить доходы по схеме: 40% — по спортивному принципу и 60% — поровну. Это решение было принято на один сезон из-за пандемии коронавируса. До «сезона ковида» деньги распределялись между командами в формате «60 на 40%».

Клубы верхней части таблицы предложили распределять доходы со следующего сезона по схеме: 70% — в зависимости от итогового результата и 30% — поровну.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» может понизить стоимость контракта с РПЛ в случае расширения лиги.