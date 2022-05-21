В «Уфе» подтвердили назначение арбитра Иванова на матч с «Рубином»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил назначение арбитра Сергея Иванова на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Почему же с судьёй не решено? Всё решено! Иванов будет работать на матче «Рубина» и «Уфы». Дополнительно настраивать игроков на матч сегодня не планируем», — цитирует Газизова «Чемпионат».

«Рубин» (29 очков) после поражения от «Урала» (0:3) опустился на 14-е место в турнирной таблице РПЛ и рискует напрямую вылететь из элитного дивизиона. «Урал» (30 очков) поднялся на спасительную 12-ю позицию.

Казанский клуб в заключительном матче сезона встретится с «Уфой» (27), которая находится на 15-м месте. В группе риска также расположившийся на 11-й строчке «Нижний Новгород» (30) и идущие на 13-й позиции подмосковные «Химки» (29). Тульский «Арсенал» (23) досрочно покинул РПЛ.

Матч «Рубин» — «Уфа» пройдёт 21 мая. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на судейское назначение на матч с уфимским клубом.