Слуцкий: для меня странно, что на сверхключевой матч сезона назначают Иванова

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на судейское назначение на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

«Для меня странно, что на сверхключевой матч сезона назначают судью Иванова. Но что теперь поделать? Это не в нашем праве. Боязно ли мне перед последним туром РПЛ? А какой смысл бояться? Глаза боятся, а руки делают», — цитирует Слуцкого РИА Новости.

Матч между командами рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым. Встреча пройдёт 21 мая в Казани. Начало — в 17:00 мск. Напомним, что Иванов дважды удалял Слуцкого с поля за споры с арбитром.

Казанский клуб находится в зоне стыковых матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. «Уфа» располагается на строчку ниже в зоне вылета и отстаёт на два балла.

Ранее Слуцкий и футболисты «Рубина» раздали около 800 билетов на игру с «Уфой».