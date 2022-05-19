Слуцкий и футболисты «Рубина» раздали около 800 билетов на игру с «Уфой»

Казанский «Рубин» перед матчем 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» провёл акцию с болельщиками.

Главный тренер Леонид Слуцкий и футболисты команды Юрий Дюпин и Монтассар Тальби три часа раздавали билеты для пришедших в фан-шоп клуба болельщиков.

Казанский клуб находится в зоне стыковых матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. «Уфа» располагается на строчку ниже в зоне вылета и отстаёт на два балла.

Встреча состоится 21 мая на стадионе «Казань Арена» и начнётся в 17:00 мск.

Ранее Шамиль Газизов похвалил «Рубин» за то, что клуб выкупил все билеты на решающий матч с «Уфой».