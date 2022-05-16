Газизов похвалил «Рубин» за то, что клуб выкупил все билеты на решающий матч с «Уфой»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Рубин» выкупил все билеты? Отлично! Чем больше болельщиков, тем лучше. Впереди нас ждёт самый важный матч в сезоне для «Уфы». В нашей истории уже были матчи такого накала. Настрой боевой. Другого не может быть», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Казанский клуб находится в зоне стыковых матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. «Уфа» располагается на строчку ниже в зоне вылета и отстаёт на два балла.

Встреча состоится 21 мая на стадионе «Казань Арена» и начнётся в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Рубин» сделает бесплатным вход для своих болельщиков на матч заключительного тура первенства РПЛ с «Уфой».