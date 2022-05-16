«Рубин» сделает бесплатным вход для болельщиков на матч 30-го тура с «Уфой»
- Gettyimages.ru
- © Photo and Co
Как сообщается на сайте «Рубина», это сделано, так как команда очень нуждается в поддержке фанатов в последнем туре очень непростого для неё сезона.
При этом отмечается, что все билеты на игру выкупили футболисты и тренерский штаб клуба.
«Рубин» находится в зоне стыковых матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. «Уфа» располагается на строчку ниже в зоне вылета и отстаёт на два балла.
Встреча состоится 21 мая на стадионе «Казань Арена» и начнётся в 17:00 мск.
Ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что в случае победы «Уфы» РПЛ ждёт расширение.