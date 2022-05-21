Гвардиола: выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что выиграть Английскую премьер-лигу (АПЛ) сложнее, чем Лигу чемпионов.
Гвардиола: выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов
  • AP

«Выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов. Много туров, много игр, борьба с повреждениями, разные ситуации. Победа в АПЛ в последние годы — это успех. Это не просто один матч, как в Кубке Англии, здесь нужна стабильность», — цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что после 37 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 90 очков и лидирует в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на одно очко.

В последнем, 38-м, туре «горожане» примут на своём поле «Астон Виллу», а подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Вулверхэмптоном». Матчи состоятся 22 мая в 18:00 мск.

Ранее Клопп высказался об участии Мохаммеда Салаха и Вирджила ван Дейка в финале Лиги чемпионов.

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