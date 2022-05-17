Клопп ответил на вопрос об участии Салаха и ван Дейка в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об участии Мохаммеда Салаха и Вирджила ван Дейка в финале Лиги чемпионов.

«Оба в порядке. Цель обоих — вернуться к матчу на выходных, будь то выход в стартовом составе или со скамейки запасных. Не сомневаюсь, что они будут готовы сыграть в финале Лиги чемпионов», — заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что футболисты ранее получили повреждения. Они пропустят предстоящий матч 37-го тура АПЛ с «Саутгемптоном», который пройдёт 17 мая.

28 мая «Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Ранее Клопп ответил Борису Джонсону, который раскритиковал болельщиков «Ливерпуля» после ситуации с гимном.