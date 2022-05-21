Игонин считает, что главный тренер «Рубина» Слуцкий утратил своё влияние на команду

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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин рассказал, что думает о ситуации в «Рубине» перед матчем с «Уфой» в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а также поделился мнением о работе главного тренера казанцев Леониде Слуцком.
Игонин считает, что главный тренер «Рубина» Слуцкий утратил своё влияние на команду
  • РИА Новости

«Такое ощущение, что они выглядят как-то безвольно, и все те отговорки, которые мы слышим от главного тренера, они не совсем увязываются с тем, что происходит. Мне кажется, что главный тренер немного утратил свои возможности и влияние на команду. В таком состоянии сложно заканчивать чемпионат и уж тем более бороться за выживание», — приводит слова Игонина «Чемпионат».

Он также сказал, что вылет «Рубина» из РПЛ не станет для него большой неожиданностью. По его словам, нельзя рассчитывать на высокие результаты, когда команда ищет причины поражений на стороне, не обращая внимания на свои ошибки.

«Уфа» (27 очков) находится на 15-м месте. Казанский клуб (29) после поражения от «Урала» (0:3) опустился на 14-е место в турнирной таблице РПЛ и рискует напрямую вылететь из элитного дивизиона.

Матч «Рубин» — «Уфа» пройдёт 21 мая. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее известный футбольный тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями перед матчем «Рубин» — «Уфа».

 

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