Колыванов — о матче «Рубин» — «Уфа»: это матч жизни и смерти

Известный футбольный тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями перед матчем 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Рубин» встретится с «Уфой».

«Матч жизни и смерти. «Уфе» придётся атаковать, искать счастье у ворот соперника и про оборону не забывать. «Рубин» второй круг сыграл крайне неудачно, потерял много очков. Две команды сверхмотивированы. Одна ошибка может привести к поражению», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Он также отметил, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов не перестаёт удивлять и радовать болельщиков и может сыграть важную роль в этом матче.

«Уфа» (27 очков) находится на 15-м месте. Казанский клуб (29) после поражения от «Урала» (0:3) опустился на 14-е место в турнирной таблице РПЛ и рискует напрямую вылететь из элитного дивизиона.

Матч «Рубин» — «Уфа» пройдёт 21 мая. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов ответил на вопрос, можно ли считать казанцев фаворитами матча с «Уфой».