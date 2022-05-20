Немецкий тренер «Локомотива» Марвин Комппер объяснил, почему решил не уезжать из России

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер рассказал, почему весной не покинул страну по примеру экс-наставника команды Маркуса Гисдоля.

«Я полностью вне политики, и моё решение остаться в Москве — не попытка идти против течения. Я начал здесь работу, которая посвящена нашему проекту, игрокам и команде. Я командный игрок и думаю не только о себе, я не бегу, столкнувшись с давлением извне», — цитирует специалиста Sport1.de.

По признанию немца, он решил остаться в России в том числе, чтобы иметь возможность работать с хорошими молодыми футболистами со всего света.

Ранее Гришин предположил, что Карпину важно опередить «Спартак» в турнирной таблице.