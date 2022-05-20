Гришин: Карпину важно опередить «Спартак» в турнирной таблице

Бывший главный тренер дубля ЦСКА Александр Гришин заявил, что «Ростов» попытается в последнем туре РПЛ обыграть армейцев, чтобы финишировать в турнирной таблице выше «Спартака».

«Красно-синих ждёт непростая игра, ведь «Ростов», напротив, находится в отличной форме и после возвращения Валерия Карпина демонстрирует хорошие результаты. Да и ему самому, думаю, важно опередить «Спартак» в турнирной таблице. Можно вспомнить, как Зарема Салихова после очного матча жёстко высказалась в адрес тренера. Но он своей работой всё уже доказал. С другой стороны, для футболистов нет разницы, девятое место занять или десятое. Все думают только о первом», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кечинов отметил, что «Спартаку» хватит мотивации на матч с «Химками».