Гришин: Карпину важно опередить «Спартак» в турнирной таблице

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Бывший главный тренер дубля ЦСКА Александр Гришин заявил, что «Ростов» попытается в последнем туре РПЛ обыграть армейцев, чтобы финишировать в турнирной таблице выше «Спартака».
Гришин: Карпину важно опередить «Спартак» в турнирной таблице
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Красно-синих ждёт непростая игра, ведь «Ростов», напротив, находится в отличной форме и после возвращения Валерия Карпина демонстрирует хорошие результаты. Да и ему самому, думаю, важно опередить «Спартак» в турнирной таблице. Можно вспомнить, как Зарема Салихова после очного матча жёстко высказалась в адрес тренера. Но он своей работой всё уже доказал. С другой стороны, для футболистов нет разницы, девятое место занять или десятое. Все думают только о первом», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кечинов отметил, что «Спартаку» хватит мотивации на матч с «Химками».

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