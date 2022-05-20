Сёмин: самый важный матч последнего тура РПЛ состоится между «Рубином» и «Уфой»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и «Уфой».
Сёмин: самый важный матч последнего тура РПЛ состоится между «Рубином» и «Уфой»
  • РИА Новости

«Самый важный матч 30-го тура РПЛ состоится между «Рубином» и «Уфой» — матч жизни или смерти. Здесь будет определяться многое для двух команд. Остальные игры ниже по значимости», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Он также затруднился назвать фаворита предстоящей игры.

«Уфа» (27 очков) находится на 15-м месте. Казанский клуб (29) после поражения от «Урала» (0:3) опустился на 14-е место в турнирной таблице РПЛ и рискует напрямую вылететь из элитного дивизиона.

Матч «Рубин» — «Уфа» пройдёт 21 мая. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал сенсацией возможный вылет «Рубина» в ФНЛ.

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