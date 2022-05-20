Колосков назвал сенсацией возможный вылет «Рубина» в ФНЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и «Уфой».
Колосков назвал сенсацией возможный вылет «Рубина» в ФНЛ
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Если «Рубин» вылетит в ФНЛ — это будет сенсация. Как тренировались, так и играли. Сыграют два фактора — готовность «Рубина» и состояние «Уфы». Агаларов — главный бомбардир, он в полном порядке. У «Уфы» есть кому забивать», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он напомнил, что «Рубин» — именитая команда, которая дважды становилась чемпионом России и один раз выиграла Кубок России.  

При этом бывший глава РФС затруднился назвать фаворита предстоящего матча. По его словам, «Рубин» в последних встречах играет очень плохо, а «Уфа» показывает более стабильные результаты.

«Но это не значит, что у кого-то есть преимущество. Это судьбоносный матч. В спорте есть закономерность. Кто лучше подготовился, тот лучше и сыграет», — заключил Колосков.

«Рубин» (29 очков) после поражения от «Урала» (0:3) опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и рискует напрямую вылететь из элитного дивизиона. «Урал» (30 очков) поднялся на спасительную 12-ю позицию.

Казанский клуб в заключительном матче сезона встретится с «Уфой» (27), которая находится на 15-м месте. В группе риска также  расположившийся на 11-й строчке «Нижний Новгород» (30) и идущие на 13-й позиции подмосковные «Химки» (29). Тульский «Арсенал» (23) досрочно покинул РПЛ.

Матч «Рубин» — «Уфа» пройдёт 21 мая. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее Юрий Дюпин назвал заключительный матч сезона днём икс для «Рубина».

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