Дюпин назвал заключительный матч сезона днём икс для «Рубина»

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Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин оценил шансы команды из столицы Татарстана в матче 30-го тура чемпионата России по футболу с «Уфой».
Дюпин назвал заключительный матч сезона днём икс для «Рубина»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Завтра — день икс для всех нас. Мы выйдем на поле и будем отдаваться игре с первой минуты и до финального свистка. Когда что-то не получается, не хватает сил, на помощь всегда приходят болельщики, которые поддерживают нас и в радости, и в горе», — цитирует голкипера пресс-служба «Рубина».

Он подчеркнул, что футболисты «Рубина» в решающий момент обязательно соберутся и дадут настоящий бой сопернику. 

«Рубин» (29 очков) после поражения от «Урала» (0:3) опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и рискует напрямую вылететь из элитного дивизиона. «Урал» (30 очков) поднялся на спасительную 12-ю позицию.

Казанский клуб в заключительном матче сезона встретится с «Уфой» (27), которая находится на 15-м месте. В группе риска также  расположившийся на 11-й строчке «Нижний Новгород» (30) и идущие на 13-й позиции подмосковные «Химки» (29). Тульский «Арсенал» (23) досрочно покинул РПЛ.

Матч «Рубин» — «Уфа» пройдёт 21 мая. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Рубин» сделает бесплатным вход для своих болельщиков на матч заключительного тура первенства РПЛ с «Уфой».

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