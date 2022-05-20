В ЦСКА сообщили об уходе Магнуссона

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Защитник Хёрдур Магнуссон покинул столичный ЦСКА.
В ЦСКА сообщили об уходе Магнуссона
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Контракт исландского защитника истекает по окончании сезона-2021/22, и красно-синие не собираются его продлевать, сообщается на сайте московского клуба.

С 2018 года защитник провёл за армейцев 92 матча, забил пять мячей и стал обладателем Суперкубка. В сезоне-2021/22 29-летний футболист из-за травмы провёл всего три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из ЦСКА.

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