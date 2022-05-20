Матыцин заявил о продолжении ведения политики нулевой терпимости к допингу

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Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что в стране намерены продолжать политику защиты чистого спорта и нулевой толерантности к допингу.
Матыцин заявил о продолжении ведения политики нулевой терпимости к допингу
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Мы будем продолжать целенаправленно вести политику нулевой терпимости к допингу. Необходимо всемерно использовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества для защиты принципов чистого спорта», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он также призвал партнёров по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) противодействовать внедрению политики в спорт.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с декабря 2020 года лишено статуса соответствия. В данный момент ведётся работа над его восстановлением.

Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что российских спортсменов необходимо продолжать проверять на допинг.

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