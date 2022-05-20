Матыцин заявил о продолжении ведения политики нулевой терпимости к допингу
- РИА Новости
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«Мы будем продолжать целенаправленно вести политику нулевой терпимости к допингу. Необходимо всемерно использовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества для защиты принципов чистого спорта», — цитирует Матыцина ТАСС.
Он также призвал партнёров по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) противодействовать внедрению политики в спорт.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с декабря 2020 года лишено статуса соответствия. В данный момент ведётся работа над его восстановлением.
Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что российских спортсменов необходимо продолжать проверять на допинг.