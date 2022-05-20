Бивол поддержит Кузьмина в поединке с Ларти
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Об этом сообщает промоутер боксёрского вечера Зяки Юнисов.
Отмечается, что Ларти намерен реабилитироваться после скандального поражения от Абдулкерима Эдилова, который нокаутировал его «роковым» ударом.
На счету Кузьмина 16 побед (12 — нокаутом) на профессиональном ринге и два поражения. На счету Ларти 14 побед (11 — нокаутом) и пять поражений.
Поединок состоится 27 мая в Москве на площадке КЗ «Мир».
Ранее в WBA сообщили, что Бивол сохранит чемпионские титулы, несмотря на санкции в отношении спортсменов из России.