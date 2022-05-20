Бивол поддержит Кузьмина в поединке с Ларти

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол приедет поддержать соотечественника Сергея Кузьмина в поединке с ганским бойцом Ричардом Ларти на боксёрском вечере «Короли нокаутов».

Об этом сообщает промоутер боксёрского вечера Зяки Юнисов.

Отмечается, что Ларти намерен реабилитироваться после скандального поражения от Абдулкерима Эдилова, который нокаутировал его «роковым» ударом.

На счету Кузьмина 16 побед (12 — нокаутом) на профессиональном ринге и два поражения. На счету Ларти 14 побед (11 — нокаутом) и пять поражений.

Поединок состоится 27 мая в Москве на площадке КЗ «Мир».

Ранее в WBA сообщили, что Бивол сохранит чемпионские титулы, несмотря на санкции в отношении спортсменов из России.