В «Уралочке» считают, что за расистское высказывание должен извиняться тренер, а не клуб

Гендиректор екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко прокомментировала извинения «Локомотива» за расистское оскорбление главного тренера команды Андрея Воронкова в адрес кубинки Айламы Монтальво.

«Локомотив» как клуб здесь вообще ни при чём. Собственно, это была ошибка тренера. Понятно, что клуб отстаивает интересы своего тренера, это всё прекрасно. Я считаю, что должен был извиниться тренер, а не клуб», — приводит слова Огиенко ТАСС.

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее «Локомотив» извинился за расистский скандал с волейболисткой «Уралочки».