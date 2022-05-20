Селехметьева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»

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Россиянка Оксана Селехметьева оформила выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису.
Селехметьева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»
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  • © Tim Clayton - Corbis

19-летняя россиянка в финальном матче квалификации обыграла Осеан Бабель из Франции в двух сетах со счётом 6:1, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 4 минуты.

Селехметьева располагается на 198-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня. Общий призовой фонд турнира составляет порядка €43,6 млн.

Ранее сообщалось, что россиянка Александра Панова и румынка Моника Никулеску оформили выход в финал парного разряда на турнире WTA в Рабате (Марокко).

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