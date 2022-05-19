Панова и Никулеску вышли в финал парного разряда турнира в Рабате
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Российско-румынский дуэт в полуфинальном матче победил бразильянку Ингрид Гамарру Мартинс и британку Эмили Уэбли-Смит со счётом 6:2, 6:1. Игра продолжалась 1 час 4 минуты.
В финале Панова и Никулеску сыграют с победительницами противостояния Екатерина Яшина (Россия) / Марсела Сакарьяс (Мексика) — Эри Ходзуми (Япония) / Макото Ниномия (Япония).
Призовой фонд турнира составляет порядка $250 тыс.
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