Панова и Никулеску вышли в финал парного разряда турнира в Рабате

Россиянка Александра Панова и румынка Моника Никулеску оформили выход в финал парного разряда на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Рабате (Марокко).

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© Stanley Chou