Розе покинул пост главного тренера дортмундской «Боруссии»

В дортмундской «Боруссии» сообщили, что Марко Розе покинул пост главного тренера клуба Бундеслиги.

«Боруссия» и Марко Розе прекращают сотрудничество. Решение было принято по результатам анализа сезона-2021/22», — сообщает пресс-служба команды из Северного Рейна — Вестфалии.

45-летний Розе стал главным тренером «Боруссии» летом 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Германии. В Лиге чемпионов дортмундский клуб не смог пробиться в плей-офф турнира.

Ранее президент «Баварии» Герберт Хайнер сообщил, что Роберт Левандовски не уйдёт из мюнхенского клуба до окончания контракта.