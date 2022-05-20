Розе покинул пост главного тренера дортмундской «Боруссии»

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В дортмундской «Боруссии» сообщили, что Марко Розе покинул пост главного тренера клуба Бундеслиги.
Розе покинул пост главного тренера дортмундской «Боруссии»
  • AP
  • © Martin Meissner

«Боруссия» и Марко Розе прекращают сотрудничество. Решение было принято по результатам анализа сезона-2021/22», — сообщает пресс-служба команды из Северного Рейна — Вестфалии.

45-летний Розе стал главным тренером «Боруссии» летом 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Германии. В Лиге чемпионов дортмундский клуб не смог пробиться в плей-офф турнира.

Ранее президент «Баварии» Герберт Хайнер сообщил, что Роберт Левандовски не уйдёт из мюнхенского клуба до окончания контракта.

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