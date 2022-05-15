Левандовски останется в «Баварии» до лета 2023 года

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Президент «Баварии» Герберт Хайнер сообщил, что Роберт Левандовски не уйдёт из мюнхенского клуба до окончания контракта.
Левандовски останется в «Баварии» до лета 2023 года
  • AP
  • © Matthias Schrader

«Соглашение с Левандовски действует до 30 июня 2023 года. До этого времени он будет играть за нас. Оливер Кан и Хасан Салихамиджич делали ему предложение о продлении контракта. Оно не было принято», — цитирует Хайнера Sport1.

По его словам, игроку мирового уровня сложно найти замену. Он выразил уверенность, что 33-летний форвард отработает свой контракт до конца.

«Конечно, потом он сможет уйти бесплатно. Пришёл в «Баварию», как вы знаете, он тоже в качестве свободного агента», – заключил Хайнер.

Левандовски накануне сообщил руководству «Баварии», что хочет покинуть клуб.

Польский футболист перешёл в «Баварию» в июле 2014 года. В сезоне-2021/22 он забил 49 мячей и отдал семь результативных передач.

«Трансфермаркет» оценивает Левандовски в €50 млн.

Ранее Левандовски заявил, что, вероятно, игра с «Вольфсбургом» была его последней в составе «Баварии».

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