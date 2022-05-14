Левандовски сообщил руководству «Баварии», что хочет покинуть клуб

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что нападающий Роберт Левандовски принял решение покинуть команду.

«Я говорил с Левандовски, он сказал мне, что не хочет принимать наше предложение и продлевать контракт. Он хочет уйти из клуба», — приводит слова Салихамиджича Sky Germany.

По его словам, позиция «Баварии» не изменилась и у Левандовского контракт до 2023 года. Он также подчеркнул, что «Барселона» не делала предложений мюнхенскому клубу.

Польский футболист перешёл в «Баварию» в июле 2014 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 49 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» готова продать Левандовского в летнее трансферное окно.