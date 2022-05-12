Стало известно, за сколько «Бавария» готова продать Левандовского

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Мюнхенская «Бавария» готова продать польского нападающего клуба Роберта Левандовского в летнее трансферное окно.

По информации Bild, руководство клуба хочет выручить с продажи игрока €35—40 млн. Отмечается, что Левандовски покинет «Баварию», потому что разочаровался в руководстве и не чувствует себя ценным в команде.

Напомним, что футболист защищает цвета «Баварии» с 2016 года. Его контракт истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 50 матчах во всех турнирах, он забил 49 мячей и сделал семь голевых передач.

Ранее Interia Sport сообщила, что Левандовски согласовал трёхлетний контракт с «Барселоной».

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