Metaratings: Adidas может предложить свои услуги «Зениту» и «Спартаку»
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Об этом сообщает Metaratings.ru.
Отмечается, что компания ещё не начала переговоры с российскими клубами.
12 мая Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком». Компания являлась спонсором красно-белых с 2005 года. В форме этого производителя клуб завоевал золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/17 и Суперкубок страны в 2017-м.
Ранее управляющий делами компании «Спортмастер» Сергей Агибалов рассказал о возможном сотрудничестве Demix с командами РПЛ.