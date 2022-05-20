Metaratings: Adidas может предложить свои услуги «Зениту» и «Спартаку»

Немецкий производитель спортивной экипировки Adidas рассматривает вариант о сотрудничестве с петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что компания ещё не начала переговоры с российскими клубами.

12 мая Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком». Компания являлась спонсором красно-белых с 2005 года. В форме этого производителя клуб завоевал золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/17 и Суперкубок страны в 2017-м.

Ранее управляющий делами компании «Спортмастер» Сергей Агибалов рассказал о возможном сотрудничестве Demix с командами РПЛ.