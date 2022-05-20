СЭ: хавбек «Спартака» Умяров может успеть восстановиться к финалу Кубка России
- РИА Новости
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21-летний хавбек, скорее всего, пропустит матч 30-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками» (21 мая). При этом высока вероятность, что футболист будет готов выйти на поле в финале Кубка России против «Динамо» (29 мая), сообщает «Спорт-Экспресс».
Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт на поле стадиона «Лужники». Игра начнётся в 17:00 мск.
Умяров в сезоне-2021/22 в 25 матчах во всех турнирах забил один мяч.
Ранее Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала организацию финала Кубка России.