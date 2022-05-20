СЭ: хавбек «Спартака» Умяров может успеть восстановиться к финалу Кубка России

Короткая ссылка
В московском «Спартаке» рассказали о ходе восстановления полузащитника Наиля Умярова.
СЭ: хавбек «Спартака» Умяров может успеть восстановиться к финалу Кубка России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

21-летний хавбек, скорее всего, пропустит матч 30-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками» (21 мая). При этом высока вероятность, что футболист будет готов выйти на поле в финале Кубка России против «Динамо» (29 мая), сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт на поле стадиона «Лужники». Игра начнётся в 17:00 мск.

Умяров в сезоне-2021/22 в 25 матчах во всех турнирах забил один мяч.

Ранее Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала организацию финала Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить