СЭ: хавбек «Спартака» Умяров может успеть восстановиться к финалу Кубка России

В московском «Спартаке» рассказали о ходе восстановления полузащитника Наиля Умярова.

21-летний хавбек, скорее всего, пропустит матч 30-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками» (21 мая). При этом высока вероятность, что футболист будет готов выйти на поле в финале Кубка России против «Динамо» (29 мая), сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт на поле стадиона «Лужники». Игра начнётся в 17:00 мск.

Умяров в сезоне-2021/22 в 25 матчах во всех турнирах забил один мяч.

Ранее Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала организацию финала Кубка России.