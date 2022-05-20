Хабиб планирует провести бой между Емельяненко и дос Сантосом в Саудовской Аравии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что бой между россиянином Фёдором Емельяненко и бразильцем Джуниором дос Сантосом может состояться в Саудовской Аравии уже в этом году.

«Сейчас мы ведём переговоры с представителями Саудовской Аравии, с командой дос Сантоса и Емельяненко, а также с президентом Bellator Скоттом Кокером. У нас есть всё, и нам лишь остаётся собрать всё воедино и дать возможность фанатам насладиться этим поединком. Бой с вероятностью 70—80% состоится до конца этого года», — приводит слова Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Хабиб предложил организовать поединок между Джуниором Дос Сантосом и Фёдором Емельяненко в случае, если бразилец одолеет Йоргана де Кастро.

Дос Сантос проведёт бой с де Кастро в рамках главного поединка Eagle FC 47. Турнир пройдёт в ночь с 20 на 21 мая на FLXCast Arena в Майами (США).

Ранее президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров рассказал, обсуждал ли он с Емельяненко бой с дос Сантосом.