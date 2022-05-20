Кавазашвили назвал Клаудиньо лучшим легионером РПЛ
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«Из легионеров на первом месте для меня Клаудиньо. Он виртуозно владеет мячом, на скорости расправляется с любым соперником, великолепно видит поле. Тонко чувствует, когда отдать пас вперёд, а когда выдержать паузу», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что Клаудиньо не похож на других атакующих полузащитников. По его словам, в игре бразильца нет вальяжности, он всё время в игре и без устали работает на команду.
Клаудиньо присоединился к петербургскому клубу в августе 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл 31 матч в составе «Зенита», забил десять мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее Кавазашвили поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.