Кавазашвили назвал Клаудиньо лучшим легионером РПЛ

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо является лучшим легионером Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кавазашвили назвал Клаудиньо лучшим легионером РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Из легионеров на первом месте для меня Клаудиньо. Он виртуозно владеет мячом, на скорости расправляется с любым соперником, великолепно видит поле. Тонко чувствует, когда отдать пас вперёд, а когда выдержать паузу», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Клаудиньо не похож на других атакующих полузащитников. По его словам, в игре бразильца нет вальяжности, он всё время в игре и без устали работает на команду.

Клаудиньо присоединился к петербургскому клубу в августе 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл 31 матч в составе «Зенита», забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Кавазашвили поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

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